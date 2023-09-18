«الفتوة» يدشّن مشاركته الآسيويّة الأولى اليوم بلقاء «جبل المكبر» الفلسطيني

تشرين- سامر اللمع:

يواجه نادي الفتوة نظيره جبل المكبر الفلسطيني، اليوم الإثنين عند الساعة السابعة مساءً، على أرضية ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

وفي المجموعة نفسها يلتقي النهضة العماني مع العهد اللبناني في التوقيت ذاته.

ويشارك فريق الآزوري في البطولة بصفته بطل مسابقة الدوري السوري الممتاز لموسم 2023/2022.

رئيس نادي الفتوة مدلول العزيز تحدث عن المباراة، إذ قال لم نلعب مباريات ودّية كثيرة بعد اعتذار الأندية المحلية، لذا كانت اللقاءات التحضيرية قليلة جداً، رغم ذلك وبعد مشاهدة الأداء أمام الحسين إربد الأردني، أصبحتُ متفائلاً جداً بوصول الفريق لأماكن بعيدة في البطولة الآسيوية، وأشرفتُ بنفسي على التعاقدات، وهي جيدة جداً، لكن ينقصنا الآن مدافع ثالث وحارس مرمى كذلك.

وتابع: كُنا قد تعاقدنا مع ثائر كروما وحينها اكتمل الفريق، ولكن رحل اللاعب بعد خلاف مع الكادر التدريبي السابق، ولم يساعدنا الوقت في التوقيع مع محترف أجنبي ثان، ولكن ستكون هناك صفقات إضافية في سوق الانتقالات الشتوية، ولم نتواصل أبداً مع لاعب منتخب موريتانيا أبو بكر كامارا.

وأوضح العزيز : تحدثتُ مع أفراد الفريق بأننا بحاجة لعمل أكبر، وعلينا التعاون معاً، وأكدت على ضرورة تمثيل الكرة السورية في البطولة الخارجية بأفضل شكل، من خلال تقديم كل الإمكانات.

وختم: من المؤكد أن إدارة نادي الفتوة ستمنح مكافآت للفريق في حال تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المحلي أو الآسيوي.

بدوره، لاعب منتخبنا ونادي الفتوة عدي جفال تحدث عن اللقاء بأن جميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية، وهمتنا عالية جداً، واستعدادنا للبطولة كان جيداً.

وأضاف بأن المباراة الافتتاحية ستكون صعبة، مثل بداية أي بطولة، ولكن سنقدم مستوى يليق باسم النادي ووطننا سورية، لافتاً الى أن الخبرة في المشاركة الخارجية موجودة في معظم لاعبي الفريق، لكونهم شاركوا في عدّة بطولات دولية.

وتابع: إن الفتوة درس النادي المنافس، ولدينا فكرة جيدة عنه، ولكونه بطل دوري ستكون له مواصفات جيدة، ولكننا قادرون على تجاوزه.

وقال جفال :نحترم جميع الأندية العربية، والفريق الأفضل سيفوز.

وسبق للفتوة أن أقام معسكراً تدريبياً تحضيراً للقاء في الأردن تخللته مباراة ودية خسرها مع فريق الحسين إربد بهدف نظيف.

ودعم الفتوة صفوفه بالتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني محمود البحر قادماً من جبلة وأحمد الأشقر قادمأ من أهلي حلب.