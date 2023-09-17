أهالي بلدتي الغزلانية والهيجانة يطالبون بتزفيت الطرق المؤدية إليهما

دمشق – ياسر النعسان:

شكاوى عديدة وردت إلى «تشرين» من أهالي بلدتي الغزلانية والهيجانة التابعتين لمحافظة ريف دمشق يشيرون فيها إلى معاناتهم من عدم إجراء أعمال الصيانة الزفتية اللازمة للطرق العامة التي تصل مناطق وقرى ناحية الغزلانية وخاصة من الجسر السابع حتى بلدتي الغزلانية والهيجانة، الأمر الذي يؤثر سلباً في حركة السيارات الثقيلة والخفيفة التي تقصد تلك الطرق، وسلامة السيارات المارة والأهالي.

معاون مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق المهندس وائل منصور أشار من جهته إلى أن مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة تعمل حسب الإمكانات المتاحة وحسب توفر الزفت والمازوت، لافتاً إلى أن مديرية الخدمات الفنية جاهزة لتمرير بعض الزفت للبلدتين إن تعاونتا معنا بتأمين الآليات اللازمة للتزفيت.

وبيّن منصور أنه خلال العام الحالي أنجزت مديرية الخدمات الفنية مشروعات في عين الفيجة وبعض قرى جبل الشيخ، وتم البدء حالياً بطرق حرستا – عربين – دوما, مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خمسة طرق رئيسة في الغوطة ربطت من خلالها قرى الغوطة ببعضها بعضاً، كما نفذت صيانات بطرق فرعية في الغوطة بحدود 60% من الغوطة.

ولفت منصور إلى أن العام الماضي كان هو عام الغوطة خدمياً، حيث أنجزنا مشروعات عديدة سواء بالطرق أم المياه أو الصرف الصحي .. إلخ.