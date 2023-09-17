الاحتلال يحوّل القدس إلى ثكنة عسكرية

تشرين:

حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، فيما اعتدت على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك واعتقلت آخرين، وذلك تزامناً مع اقتحام مئات المستوطنين باحاته.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها في محيطه، ومنعت الفلسطينيين من الدخول وقامت بإفراغه من المصلين والمعتكفين، واعتدت على المرابطين عند منطقة باب السلسلة أحد أبواب المسجد، كما اعتقلت عدداً من الموجودين على أحد أبوابه وفي الباحات.

إلى ذلك شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في المدينة المقدسة لحماية المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة وفي طريق الوادي أحد الطرق المؤدية إلى الأقصى.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إجراءات سلطات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس.

وأوضح فتوح في بيان له أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته أمام صمت المجتمع الدولي تعكس مدى عجزه عن ترجمة إداناته إلى إجراءات فعلية لوقف هذه الجرائم، ما يجعله متواطئاً وشريكاً في التغطية عليها.