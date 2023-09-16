وفاة رجل حاول سرقة تجهيزات مركز تحويل كهرباء في اللاذقية

تشرين- صفاء إسماعيل:

توفي رجل في مدينة اللاذقية اليوم، نتيجة إصابته بصعق كهربائي خلال محاولته سرقة تجهيزات مركز تحويل “عمر أبو ريشة” في حي علي جمال في المدينة.

وأكد مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس جابر عاصي لـ”تشرين” أنه عند الساعة السادسة صباحاً، أقدم رجل على خلع قفل الباب الرئيسي والباب الفرعي لمركز التحويل في حي علي جمال، والشروع بفك تجهيزات المركز بغرض السرقة، حيث تعرض الرجل للصعق بالتوتر المتوسط ما أدى إلى وفاته على الفور، وحدوث فصل على التوتر في المركز المذكور.

وبيّن عاصي أنه تم الكشف وتنظيم الضبط اللازم، في الوقت الذي قامت فيه ورشات الصيانة بإجراء صيانة عامة على المركز للتأكد من جهوزيته.

ودعا جابر المواطنين إلى عدم الدخول إلى مراكز التحويل أو الاقتراب من شبكات التوتر تحت أي ظرف نتيجة خطورتها الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.

وكان رجل توفي قبل يومين بعد إقدامه على خلع قفل مركز تحويل في المنطقة الصناعية ودخوله إلى المركز لقضاء حاجة، ما أدى إلى تعرضه للصعق والوفاة على الفور.