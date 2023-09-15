الخارجية الروسية: تهديدات النظام الأوكراني بقتل الصحفيين الروس يكشف طبيعته الإرهابية

أدانت وزارة الخارجية الروسية تهديدات النظام الأوكراني بقتل الصحفيين الروس واصفة ذلك بأنه مظهر جديد من مظاهر الطبيعة الإرهابية لهذا النظام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: تعرب روسيا عن غضبها حيال المظهر الآخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف الذي ينشر بالتواطؤ مع رعاته الغربيين تهديدات بالقتل، ضد صحفيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة والأطراف المعنية على مثل هذه التهديدات، التي يطلقها نظام كييف والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها.

وكانت المتحدثة باسم ما يسمى قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية سارة آشتون سيريلو توعدت بقتل مسؤولين وصحفيين روس، وبينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.