نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد..وكل التكهنات محض هراء الرئيس بوتين: لم نرفض التفاوض بشأن أوكرانيا وإذا أرادوا ذلك فليعلنوه صراحة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا، مشدداً على ضرورة أن تقوم الأخيرة بالإعلان صراحة عن رغبتها بالتفاوض إن كانت تريد ذلك.

وخلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم في مدينة سوتشي، قال بوتين: “لم نرفض المفاوضات بشأن أوكرانيا قط، وإذا أراد الجانب الآخر فليقولوا ذلك صراحة.. من الجانب الآخر لا نسمع شيئاً”.

وأشار بوتين إلى أن 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفاً مزاعم الغرب حول “قبول متطوعين من كوريا الديمقراطية” للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ “الهراء”، ومؤكداً أن روسيا رصدت وجود مدربين أجانب لدى القوات الأوكرانية في ساحات القتال، وتم أسر عدد منهم منذ أيام.

وتعليقاً على التصريحات الغربية حول التهديدات الناجمة عن زيارة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون إلى روسيا، قال بوتين: “نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد، وكل التكهنات محض هراء”، مشيراً إلى أن كوريا الديمقراطية دولة جارة لروسيا.

ورداً على التصريحات التي تحدثت إن أوكرانيا والولايات المتحدة “سترقصان التانغو يوماً ما”، قال بوتين: “الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص.. هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات”.