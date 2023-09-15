قـتل زوجته وادعى أن عصابة سرقة هي من فعلت ذلك..!

تشرين

وردت معلومات إلى مركز شرطة أشرفية صحنايا بوجود جثة لامرأة تدعى (ر . ح) ضمن منزلها، حضرت الأدلة الجنائية وبعد الكشف الطبي والقضائي على الجثة تبين أنها بالعقد السادس من العمر ومصابة

بعدة كدمات.

وفي بيان لوزارة الداخلية فإنه خلال التحقيق ادعى زوجها المدعو (م .ص) وشقيقته (ن .ص) بأن القتل كان بقصد السرقة من قبل أشخاص مجهولين لكون أشياء المنزل مبعثرة وفقد مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وقدره عشرة ملايين ليرة سورية، وادعى الزوج أنه كان موجوداً أثناء وقوع الجريمة في منزل شقيقته المذكورة.

ومن خلال جمع المعلومات والأدلة تبين وجود ضبط ادعاء سابق من الزوجة (ر . ح) على زوجها (م . ص) بقصة تهجم وضرب وحصولها حينها على تقرير طبي شرعي قطعي، وأكدت التحقيقات زيف الادعاء الأولي لزوج المغدورة وشقيقته وتم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما بالأدلة اعترف زوج المغدورة بفعلته بسبب خلافات عائلية ومادية وقيامه بضربها بيديه و قدمه على رأسها و كل أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة وأثناء ذلك تلطخت ملابسه بدماء المغدورة وقام برميها في حاوية قمامة، و بدلالته تم إحضار الملابس الملطخة بدماء المغدورة، واعترفت شقيقته أن أقوالها الأولية لقنها إياها شقيقها صباح اليوم التالي للجريمة بقصد تضليل التحقيق وتغيير مجراه.

وأضافت “الداخلية” أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمها إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.