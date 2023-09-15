إلقاء القبض على شخصين مطلوبين بجرم بيع وشراء سيارات مسروقة بموجب وثائق مزورة في حماة

تشرين:

تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على شخص مطلوب يدعى (جمعة.د) وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة طلبات بحقه بجرائم النصب والاحتيال وبيع سيارات مسروقة بموجب وثائق مزورة وتزوير وكالات سيارات، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة وإقدامه بالاشتراك مع أشخاص تم إلقاء القبض عليهم سابقاً بإحضار سيارات من مناطق تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة بإدلب حيث يقومون بتنظيم وكالات مزورة بتلك السيارات بواسطة بطاقات شخصية مزورة واستخراج لوحات جديدة لها ونقل ملكيتها بطريقة غير قانونية.

وبالمتابعة تم توقيف المدعو (محمد.أ) لقيامه بشراء سيارة خاصة نوع (كيا سيراتو) من الأخير بمبلغ ثمانية وعشرين مليون ليرة سورية مع علمه أنها مزورة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. وبينت وزارة الداخلية أنه مازال البحث مستمراً عن باقي المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.