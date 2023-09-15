الشعلة ينهي معسكره بدمشق 

تشرين- هيثم العلي:

أنهى فريق رجال كرة الشعلة بكرة القدم معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة دمشق واستمر لمدة أسبوع ..

خلال المعسكر وضع مدرب الفريق الكابتن أنور عبد القادر خطة مدروسة للاستفادة من المعسكر بكل مفرداته ليحقق الغاية المرجوة منه ..

وقد تضمن المعسكر تمارين صباحية ومسائية تركزت حول رفع اللياقة البدنية للاعبين وإعطاء بعض الخطط التكتيكية التي تخدم الفريق في المرحلة القادمة، والأهم بالنسبة للمدرب كان الوقوف على جاهزية الفريق وإمكانية كل لاعب رغم الفترة التحضيرية القصيرة نسبياً، وبالتالي الاستفادة البعيدة من المعسكر والتي تمثلت ببث روح الألفة والمحبة والانسجام بين جميع لاعبي الفريق والتي ستنعكس بلاشك على أداء اللاعبين أثناء المباريات

وتضمن المعسكر أيضاً مباراتين تجريبيتين ، كانت الفائدة منهما كبيرة ، الأولى كانت مع الفتوة بطل الدوري الممتاز وخسرها الشعلة بنتجة ( 3 — 1)

تقدم الشعلة طوال الشوط الأول الذي انتهى لمصلحته بهدف دون رد سجله محمد عقاد ..

الشوط الثاني سجل الفتوة ثلاثة أهداف لينتهي اللقاء بفوز الفتوة ( 3 — 1).

الشعلة قدم أداء عالياً تميز بالقوة البدنية والتركيز الذهني العالي والانتشار الجيد و بناء الهجمات من الخلف والتحرك بالكرة .

والثانية كانت أمس مع الفريق الأولمبي للجيش وتعادل فيها الفريقان من دون أهداف.

ففي الشوط الأول انحصر اللعب بمنتصف الملعب، ثم ما لبث أن فرض “الشعلة” السيطرة على المجريات وأهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى الجيش.

وكانت المباراة ممتعة من الجانبين وسادتها الروح الحماسية حيناً والهدوء والتحكم بالأعصاب حيناً آخر.

في الشوط الثاني أجرى المدرب أنور عدة تغييرات وأشرك جميع اللاعبين و كان الشعلة الأفضل طوال الشوط، لكن لم يوفق بترجمة الفرص لأهداف .

رؤية المدرب أنور عبد القادر

عبر المدرب أنور عبد القادر ل” تشرين” عن سروره بهذا المعسكر، نظراً للحماس من قبل إدارة النادي واللاعبين وأكد على أهمية مثل هذه المعسكرات كونها تصيغ ملامح مستقبل كرة القدم في النادي وقال إن المعسكر تضمن تدريبات مكثفة وعلى فترتين يومياً هدفت إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية والجانب التكتيكي والتكنيكي للوصول بالفريق إلى الجاهزية الكاملة بحلول الدوري.

وتم التركيز خلال المعسكر على الإعداد البدني والذهني والنفسي مع زيادة حجم الانسجام بين اللاعبين، وسيضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة الفريق .

وتم الإعداد والتحضير للمعسكر من قبل الدكتور مازن حميدي رئيس نادي الشعلة الفخري الذي قدم الدعم المادي والرعاية للمشاركة بالدوري والمنافسة للتأهل إلى الدوري الممتاز وفق خطة ورؤية مدروسة بدقة وعناية إضافة إلى متابعة وإشراف من رئيس النادي أيهم المسالمة.

الجدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلعب الشعلة مباراة مع الوحدة أثناء المعسكر إلا أن المباراة لم تقم لاعتذار الأخير لظروف طارئة عنده .

وختم عبد القادر كلامه بتوجيه الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إقامة هذا المعسكر وإنجاحه لتحقيق الغاية الأساسية المتمثلة بالتأهل للدوري الممتاز بعد طول غياب.