كاريكاتير..

تشرين -
طلب تقارير بالتسليمات اليومية لمؤسسة عمران.. وزير الصناعة يناقش استراتيجيات تطوير…
الحكومة توافق على مشروع قانون يعفي الفلاح من غرامات التأخير في سداد رسوم الري…
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
خطوات دعم المتضررين ومعالجة تداعيات الزلزال محور اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني…
اللجنة الوطنية للمسح السمعي تناقش التوسع ببرنامج التدخل المبكر لنقص السمع
برعاية الرئيس الأسد تخريج الدورة الثامنة والثلاثين قيادة وأركان في الأكاديمية…
٢٩ مستودعاً للكتب المدرسية في اللاذقية.. و”التربية” تستثمر أكبر عدد من…
الكتب الجديدة لأبناء المعلمين.. أولياء أمور يشتكون من التمييز بتوزيع الكتب
هدفها النهوض بواقع استثمار تقانات المعلومات والاتصالات.. مذكرة تفاهم بين…
كيم: العلاقة مع روسيا أولوية ومستعدون لبناء علاقات استراتيجية لتحقيق العدالة الدولية
أعداد المفقودين تجاوزت الـ10 آلاف من جراء الفيضانات في ليبيا
طهران: وجود قوات أجنبية جنوبي القوقاز يعقد الوضع
ضغوطات كبيرة على مدرب فريق أشبال طرطوس في اختياره لاعبي الفريق !
بعد التتويج بذهبيّة المتوسط الشاطئية.. مصارعُنا «صارم» يُعيد اللعبة إلى مسارها
منتخب سورية للكيك بوكسينغ يحقق 9 ميداليات في البطولة العربية بالعراق
خبراء يفسرون آلية تعامل الجسم عند الشعور بالخطر
تغيّر المناخ يؤدي إلى اختفاء لون المحيطات الأزرق
خبراء الصحة يحذرون من متحورات «كورونا» في الخريف والشتاء
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