تغيّر المناخ يؤدي إلى اختفاء لون المحيطات الأزرق

تشرين:

أفادت دراسة جديدة بأن مساحة كبيرة من محيطات الأرض تغير لونها الأزرق على مدار العشرين عاماً الماضية، مؤكدة أن أكثر من 56% من محيطات العالم قد تغيّر لونها إلى الأخضر، ومن المرجح أن يكون السبب هو التغيّر المناخي الذي يسبّبه الإنسان.

ووفق الدراسة التي أجراها معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرتها دورية “نيتشر”، فإن هذا اللون الأزرق الداكن، الذي تم تصويره بكثرة في البطاقات البريدية، يختفي، وخاصة في المناطق الاستوائية.

وتقول المؤلفة المشاركة في الدراسة ستيفاني دوتكيفيتش: بشكل عام أصبحت المحيطات الواقعة عند خطوط العرض المنخفضة أكثر اخضراراً خلال العشرين عاماً الماضية، وهذا يؤكد ما كنا نخشى من حدوثه منذ فترة طويلة.

وأضافت دوتكيفيتش في بيان صحفي صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: لقد قمت بإجراء عمليات محاكاة تخبرني منذ سنوات بأن هذه التغيرات في لون المحيط ستحدث، وأن رؤية ذلك يحدث على أرض الواقع ليست أمراً مفاجئاً، لكنه مخيف، وهذه التغيرات تتسق مع التغيرات التي يسببها الإنسان في مناخنا.

وأكدت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، المدفوعة بحرق الوقود الأحفوري، يحدث تغيرات جذرية في المحيطات، من زيادة مستويات سطح البحر وتكثيف العواصف، إلى تحمّض المياه نفسها.

وباستخدامهم القمر الصناعي «أكوا» التابع لوكالة «ناسا» الفضائية، وجد معدّو الدراسة من المركز الوطني لعلوم المحيطات ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ولاية أوريغون، أن المحيطات في المتوسط أصبحت أكثر خضرة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بتكاثر الطحالب والعوالق النباتية، وكيفية انتشار المغذيات في المحيط استجابة للحرارة.

كما اكتشفوا أن التحوّل المتزايد من اللون الأزرق إلى الأخضر، يتوافق مع الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة العالمية، وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وكتب مؤلفو الدراسة: تشير هذه النتائج إجمالاً إلى أن تأثيرات تغيّر المناخ محسوسة بالفعل في النظم البيئية للميكروبات البحرية السطحية، لكن لم يتم اكتشافها بعد، لذلك قد تكون النتائج التي توصّلنا إليها ذات صلة بحفظ المحيطات وإدارتها، وأضافوا: إن تغير اللون هو علامة محتملة على أن الحياة البحرية تتغير، وإذا استمر هذا الاتجاه فإن اللون الأزرق الداكن للبحر، الذي يميز الأماكن الاستوائية، لن يظهر إلا على البطاقات البريدية في بعض أنحاء العالم.