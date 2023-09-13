1783 طفلاً أجروا اختبار المسح السمعي منذ إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة

تشرين:

كشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أن 1783 طفلاً حديث الولادة، أقل من عمر الشهر، أجري لهم اختبار المسح السمعي منذ إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة حتى الآن.

وأشارت الطرابيشي إلى أن 20 طفلاً منهم لم يجتازوا الاختبار، وتم تحويلهم إلى مراكز الاستقصاء لإجراء اختبارات إضافية، موضحةً أن أبرز الحالات التي لم تجتز الاختبار بسبب قبولات الحواضن أو دخول الوليد للعناية المشددة.

وبينت الدكتورة الطرابيشي أن خدمات البرنامج تقدم بشكل مجاني عبر 46 مركزاً للمسح والاستقصاء، منتشرة في كل المحافظات السورية، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف سنوياً نحو 500 ألف طفل حديث الولادة “قبل بلوغه عمر الشهر”.

ولفتت الدكتورة الطرابيشي إلى أن فريق المسح السمعي يتكون من 3 فنيين اختصاصيين يقومون بتقديم خدمة المسح، بينما يتكون فريق التشخيص السمعي من طبيب مختص بالأذن، واختصاصي سمعيات من كلية العلوم الصحية، وموظف البيانات، مشيرةً إلى أن عدد العاملين في مراكز المسح والاستقصاء يبلغ 140 مختصاً.

وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من الشهر الماضي، برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وهو ينفذ من قبل وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال”، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.