وزير “الأشغال” يؤكد على السرعة والجودة العالية في تنفيذ أبنية متضرري زلزال اللاذقية

تشرين

ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اليوم اجتماعاً في مقر الشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية مع مديري فروعها في المحافظات، لتتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية الاستثمارية للنصف الأول من العام الجاري وواقع عملها، والصعوبات التي تواجهها وسبل تجاوزها.

وتم خلال الاجتماع عرض لنتائج عمل كل فرع، واستعراض أهم المشاريع الحيوية في كل المحافظات والتحضيرات التي تقوم بها لمرحلة إعادة الإعمار وبحث أفق تعاونها مع شركات الدول الصديقة والاستفادة من خبراتها.

واطلع عبد اللطيف ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ورئيس مجلس مدينة اللاذقية على سير العمل في مركز خدمة المواطن وآلية عمل صندوق دعم لمتضرري الزلزال وتخصيص الأبنية لهم، وتلا ذلك جولة اطلاعية إلى الموقع العام لمشروع سكن الادخار وموقع تنفيذ مشروع الأبنية البرجية للمتضررين من الزلزال في شارع الثورة.

وبحث الوزير عبد اللطيف مراحل ونسب تنفيذ أبنية المتضررين من الزلزال في مدينتي اللاذقية وجبلة التي كانت ضمن البرامج الزمنية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة العامة للإسكان، بحضور المحافظ وبعض مديري الشركات العامة التابعة للوزارة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، مؤكداً على إنجازها ضمن الوقت المحدد وبجودة عالية.

وفي تصريح للصحفيين أوضح المدير العام لشركة البناء والتعمير المهندس محمود جاسم النعيمي أن الشركة تنفذ برجين سكنيين للمتضررين من الزلزال بقيمة 14 مليار ليرة، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 32 بالمئة، مؤكداً أن أعمال الهيكل يتم تنفيذها بالتوازي مع أعمال الإكساء.

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما الظاهر لفتت إلى أن تسليم الأبنية للمستحقين سيتم عندما تنجز بشكل كامل، وضمن البرنامج الزمني مع المرافق العامة والخدمات.

وبين مديرعام الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس مهند معروف أن الجولة تأتي ضمن المتابعة الحثيثة للحكومة ووزارة الأشغال العامة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالسكن للمتضررين من الزلزال التي تقوم بتنفيذها الشركة.

وبدوره أشار مدير فرع الشركة العامة للإسكان في اللاذقية المهندس كنان سعيد إلى أنه يتم العمل على تنفيذ أربعة أبنية برجية تضم 160 شقة سكنية، وذلك بالتعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى 50 بالمئة، ويتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الثالث من مطلع العام القادم.

وأضاف: تم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ برجين سكنيين في منطقة الغراف بمدينة اللاذقية، بينما تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لبناء برجين سكنيين في منطقتي العزة والنقعة بجبلة.