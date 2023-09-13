رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

تشرين:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، تصديق العقد المبرم لصالح الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري لتقديم وتركيب وتشغيل (50) صرافاً آلياً جدارياً مع البرمجيات الملحقة بالصرافات لزوم المصرف التجاري السوري، وذلك لأهمية المشروع في ظل توجه الحكومة لتوطين رواتب وأجور العاملين كافة في الجهات العامة.

كذلك وافق المهندس عرنوس على تصديق العقد المتعلق بتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

كما وافق على تصديق العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للمدينة الجامعية بدمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ترميم وصيانة في الوحدتين (18-19) بالمدينة الجامعية.

كذلك وافق على تصديق عقد الأشغال المبرم بين محافظة حلب – بالتفويض مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعيد – ومطمر تل الضمان لعام 2023، للاستمرار في تنفيذ أعمال ترحيل النفايات حفاظاً على الصحة العامة.