أزمة النقل تعود إلى عدد من خطوط المدينة.. رمضان: لا توجد أزمة نقل بالمطلق وسائقون متهربون لإذاعة البحث عنهم

تشرين – مايا حرفوش

تعاني العديد من خطوط مدينة دمشق لاسيما خلال اليومين الماضيين من أزمة نقل حادة، يردها المواطنون إلى تسرب بعض السرافيس عن العمل ضمن خطوطها وخاصة خلال أوقات الذروة الصباحية، ويشكو المواطنون أيضاً من عدم التزام السائقين بالتسعيرة المحددة وتقاضيهم ضعف التسعيرة.

ولعل من أكثر الخطوط التي تكثر شكاوى المواطنين عليها من تسرب سائقيها عن العمل هي خط المهاجرين – صناعة، وخط المزة 86، وخط مساكن الحرس، ويشير المواطنون إلى أن هذا التسيب ما كان ليحصل لو كان المعنيون عن الخطوط جادين بضبطها.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي محمد قيس رمضان أكد أن هناك مشكلة في بعض خطوط المدينة، بسبب ضبط عدة مركبات بداخلها 15 جهاز GPS، وقد تم حجز هذه المركبات ومعرفة بقية السرافيس المخالفة، لذلك تم منع كل السائقين المخالفين عن العمل خلال هذين اليومين، وبالتالي فإن النقص الحاصل هو أمر طبيعي، إذ يوجد حالياً (16 ميكروباص) تهرّبت من تخديم خطوطها بسبب إذاعة البحث عنها.

وأشار رمضان إلى أن التلاعب بأجهزة التتبع يعد مخالفة خطرة ومن يضبط من السائقين بهذا الجرم سيتعرض لأشد العقوبات، وفي الوقت نفسه أكد رمضان أنه لا توجد أزمة نقل بالمطلق، مشيراً إلى أنه في حال ورود شكاوى عن وجود ازدحام في خطوط ما، يتم التواصل مع شركة النقل الداخلي لدعم هذه الخطوط بباصات الشركة.

ويتذرع سائقون بعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة ومضاعفة تسعيرتهم لاسيما خلال فترات الليل بأنهم يضطرون لشراء المازوت بالسعر الحر، مستغلين وجود نقص بوسائط النقل واضطرار المواطنين للوصول إلى منازلهم.

ليعود ليؤكد رمضان عدم وجود نقص بكميات المازوت الموزعة للسرافيس، وأن حاجة دمشق من المازوت المخصص للنقل العام تبلغ 240 ألف ليتر يومياً بمعدل يتراوح بين 9 و 10 طلبات، آملاً من المواطنين الذين يتعرضون لابتزاز من السائقين بالتقدم بشكوى بحق المخالفين وستقوم الجهات المعنية بمتابعتها على الفور، مشدداً على أن تعرفة الركوب التي صدرت منذ قرابة شهر عادلة ومنصفة للسائقين ولا داعي لأخذ زيادة عن التعرفة.

العقيد الحسن: لا يوجد أي مبرر لعدم التزام السائقين بالتعرفة بأي وقت وندعم الخطوط بباصات نقل داخلي

بدوره اعتبر رئيس فرع العمليات في فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن أن حركة النقل ضمن المدينة شهدت تحسناً جيداً لاسيما خلال الأشهر الماضية، مؤكداً استعداده لتلقي أي شكوى من المواطنين بخصوص عدم التزام السائقين بخطوطهم.

وأشار الحسن إلى أنه حين تتم ملاحظة أو التبليغ عن وجود أي ازدحام على خطوط المدينة يتم على الفور التواصل مع شركة النقل الداخلي لتزويد الخط بباصات إضافية.

وفيما يتعلق بعدم التزام السائقين بتعرفة الركوب الرسمية أوضح العقيد الحسن أنه لا يوجد أي مبرر لعدم التزام السائقين بالتعرفة في أي وقت من الأوقات سواء الصباحية أم الليلية لاسيما أن السائقين يحصلون على مخصصاتهم، مؤكداً أن أي شكوى ترد بهذا الخصوص ستعرض السائق المخالف لعقوبات شديدة في مقدمتها حجز الآلية وملاحقة السائق قضائياً.

ووعد الحسن بأنه سيتابع شكاوى المواطنين التي نقلتها «تشرين» لاسيما فيما يخص خط المهاجرين- صناعة، وخط المزة 86، وخط مساكن الحرس.