«الدفاع» الروسية تكشف تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني واسع على سيفاستوبول وسفن حربية لأسطول البحر الأسود

تشرين – وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على مدينة سيفاستوبول وسفن حربية لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام صواريخ ومسيّرات بحرية.

وقالت الوزارة في بيان: شنت القوات الأوكرانية الليلة الماضية ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم «أورجونيكيدزه» في مدينة سيفاستوبول، بينما هاجمت ثلاثة قوارب مسيّرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود.

وأضاف البيان: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية «فاسيلي بيكوف» جميع القوارب المسيّرة المُعادية، مشيراً إلى أن سفينتين تخضعان للإصلاح تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية.

وفي وقت سابق اليوم أفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بتعرض المدينة لهجوم صاروخي أوكراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصنع السفن وإصابة 24 شخصاً.

بدوره قال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين: إن نظام كييف يحاول يومياً مهاجمة الأهداف في شبه جزيرة القرم، لكنه يفشل بتحقيق أي نتيجة لمصلحته.

وقال غاغين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة «سبوتنيك»: محاولات العدو مهاجمة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وقاعدتها البحرية وبعض المنشآت الأخرى، لا تتوقف في الآونة الأخيرة، حيث تم تدمير مجموعات استطلاع العدو التي كانت تتحرك على متن قوارب كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وأضاف: يتم العمل على حلها بالفعل، وذلك من خلال اكتشاف العدو من مسافة بعيدة ويتم تدمير القوارب قبل بلوغ الهدف، الأمر نفسه ينطبق على الطائرات المسيّرة ومحاولات الهجوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، من الجو بمساعدة الصواريخ والأسلحة الصاروخية.

وأشار إلى أن محور زابوروجيه يظل اليوم الأكثر سخونة على الجبهة في الجنوب، ولا سيما في منطقة رابوتينو، حيث ركز العدو كمية كبيرة من المعدات هناك، في محاولة لاختراق رابوتينو إلى طريق ميليتوبول السريع، الذي يصل إلى شبه جزيرة القرم، وبالنسبة لهم سيكون قطع مثل هذا الشريان «نجاحاً كبيراً».

وأكد أن «القوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة باستمرار، بسبب حقيقة أن طيران ومدفعية القوات الروسية نشطة للغاية»، مضيفاً: إن «الاتصال الناري في هذه القطاعات من الجبهة نادراً ما يحدث، لأن العدو لا يصل حتى إلى مواقعنا».

بالتزامن، أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة تفير المجاورة لمقاطعة موسكو بإسقاط مسيّرة فوق منطقة كوناكوفسكي بالمقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير طائرة من دون طيار في أراضي منطقة كوناكوفسكي بمقاطعة تفير، ولم تكن هناك إصابات.