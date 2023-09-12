مجلس اتحاد الغرف العربية يتبنى بالإجماع توصية اتحاد غرف التجارة السورية برفع العقوبات الجائرة عن سورية

وافق مجلس اتحاد الغرف العربية بالإجماع على تبني توصية اتحاد غرف التجارة السورية برفع العقوبات القسرية الجائرة أحادية الجانب عن سورية، ليتم رفعها إلى كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة السورية، برئاسة مازن حماد نائب رئيس الاتحاد في اجتماعات الدورة الـ 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح حماد في تصريح صحفي أن 17 دولة عربية شاركت في الاجتماع الذي عقد على مدار يومين، حيث تمت مناقشة آليات تفعيل دور الغرف العربية المشتركة في خدمة قطاع الأعمال العربي، وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أوروبا والأمريكيتين، مبيناً أن الدورة القادمة لمجلس الاتحاد ستعقد في المملكة العربية السعودية.

وبين حماد أنه تم التوافق على ضرورة التوسع في إنشاء غرف عربية أجنبية مشتركة، وخاصة مع الدول التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وضرورة تفعيل مشاركة الجانب العربي في تلك الغرف والتأكيد على كفاءة التمثيل بحيث يكون ممثل كل اتحاد أو غرفة عربية من رجال الأعمال البارزين ممن لهم علاقات اقتصادية متينة مع الدولة التي تحتضن الغرفة المشتركة.

وشارك وفد الاتحاد في اجتماع لجنة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، حيث اطلعت اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء غرفة تجارية عربية إسبانية مشتركة، وغرفة تجارية عربية هندية مشتركة، ورفعت توصية إلى مجلس الاتحاد لدراسة إنشاء غرفة عربية باكستانية مشتركة.

كما شارك وفد الاتحاد في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف العربية، حيث تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات الدورة الـ 133 لمجلس الاتحاد، وعلى تقرير الأمانة العامة للاتحاد عن أنشطته عن النصف الأول لعام 2023، وتم الاطلاع على الفعاليات التي ستقام حتى نهاية العام الحالي.

وعلى هامش مشاركته، عقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع كل من النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، جرى خلالها مناقشة العلاقات التجارية الثنائية بين سورية وتلك الدول وآليات تطويرها من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.

يذكر أن وفد الاتحاد يضم كلاً من أسامة مصطفى رئيس غرفة ريف دمشق عضو مكتب الاتحاد، وإياد دراق السباعي رئيس غرفة تجارة حمص خازن الاتحاد وأنس جود عضو مكتب الاتحاد وسامر عبد الله عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس وفراس جيجكلي مدير عام الاتحاد.