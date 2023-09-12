الجيش يتصدى لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية بريفي حلب وإدلب ويقضي على معظم أفرادها

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريفي حلب وإدلب لمحاولات تسلل إرهابيين باتجاه بعض نقاط الجيش، وقضت على معظمهم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة في ريف إدلب تصدت لعملية تسلل قامت بها إحدى المجموعات الإرهابية، التي حاولت الوصول إلى بعض نقاط الجيش في المنطقة، ما أدى إلى مقتل معظم عناصر المجموعة الإرهابية”.

وفي ريف حلب الغربي ذكر المصدر أن “وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي قامت باستهداف عناصر مجموعة إرهابية كانت تتحضر لتنفيذ اعتداءات على بعض نقاط الجيش، ما أسفر عن مقتلهم بالكامل”.

وفي الثالث من الشهر الجاري أحبطت وحدات من الجيش العاملة بريف حلب هجوماً للتنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي، وكبدتها خسائر كبيرةً في الأفراد والعتاد، بينما أسقطت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طائرتين مسيرتين للإرهابيين المنتشرين في المنطقة.