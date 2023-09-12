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سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب الليبي في مصابهم جراء الإعصار: نثق بقدرة الدولة الليبية على تجاوز الصعوبات مهما بلغت قساوتها

تشرين:
أعربت سورية عن تعازيها للحكومة والشعب الليبي للمصاب الأليم الناجم عن إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة وفقدان الآلاف.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: تتقدم حكومة الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي القلبية للحكومة والشعب الليبي الشقيق لمصابه الأليم الناجم عن إعصار دانيال المدمر الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، إضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين، ونجمت عنه خسائر مادية جسيمة.
وأضافت الخارجية: تعرب سورية عن مشاركتها الصادقة للأخوة الليبيين قيادة وحكومة وشعباً في مصابهم، وعن خالص مواساتها لعائلات الضحايا والمفقودين والجرحى، متمنية الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على ثقة سورية بقدرة الدولة الليبية الشقيقة على تجاوز الصعوبات مهما بلغت قساوتها، وبقدرة الشعب الليبي ومؤسساته على مواجهة الآثار الكارثية لهذا الإعصار بفضل وحدته واستعداده الدائم لتجاوز هذه الكارثة وغيرها من التحديات.

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