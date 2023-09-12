التطور والذكاء الجماعي سبّبا تقلّص حجم مخ الإنسان عبر آلاف السنين؟

تشرين:

لطالما اعتبر تطور دماغ الإنسان أكبر سمة مميزة لزيادة ذكاء الجنس البشري وهيمنته اللاحقة على هذا الكوكب، حيث تميز المليونا سنة الأخيران من تطور الإنسان بزيادة حجم دماغه بمقدار أربعة أضعاف تقريباً.

لكن مجموعة متزايدة من الأدلة أشارت مؤخراً إلى أن دماغ الإنسان تغير بطريقة غير متوقعة، إذ تضاءل حجمه في وقت ما بعد نهاية العصر الجليدي الأخير، وفق ما كشف العلماء.

وذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن تطور الجنس البشري على مدار المليوني سنة الماضيين تميز بزيادة حجم المخ بمقدار 4 أضعاف تقريباً، لكن هناك إشارات حالياً على تقلص هذا الحجم مع نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 10 آلاف عام.

وفي هذا الشأن قال أستاذ علم أصول البشر في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، جيرمي دي سيلفا: إن معظم الناس يعتقدون أن تطور الدماغ يحدث بطريقة خطية، إذ ينمو ثم يستقر ويتوقف لاحقاً، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح، إذ فقد الإنسان أنسجة دماغية تعادل حجم حبة ليمونة واحدة.. لا نتحدث عن حجم صغير.

ولمعرفة ذلك استخدم عدد من الباحثين بقيادة دي سيلفا مزيجاً من بيانات العينات الأحفورية والحديثة لتحديد فقدان المادة الرمادية التي تتكون من الخلايا العصبية والذي حدث منذ ما بين 3000 إلى 5000 عام، وذلك حسب بحث نشرته مجلة «Frontiers in Ecology and Evolution».

وافترض عدد من علماء الأنثروبولوجيا أن تلك التغيرات «تزامنت مع الممارسات الزراعية قبل نحو 10 آلاف عام، والتحول بعيداً عن الصيد وجمع الثمار».

وأشار دي سيلفا وزملاؤه إلى عصور مزدهرة لحضارات قديمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث كانت هناك مجتمعات ربما لعبت دوراً في مثل هذا التطور، وتقلص حجم المخ”.

وافترض العلماء أن “المجتمعات البشرية أصبحت أكثر تنظيماً وتعاوناً خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية”، ما جعل الاعتماد يكون على ما يطلق عليه الباحثون “الذكاء الجماعي”.

ولفت العلماء أيضاً إلى أن “تقلص حجم المخ لدى البشر ربما جاء بسبب عدم الحاجة إلى حجم أكبر، حيث تمكن الإنسان خلال آلاف السنوات الماضية من تخزين المعلومات لدى أفراد آخرين في دوائره الاجتماعية والمدن والمجموعات الأكبر”.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، ربما يتعزز مع التطور الكبير إثر استخدام الكتب والإنترنت كمصادر معلومات، حيث أصبح “من غير الضروري أن تعمل أدمغتنا بجهد كبير” مثلما كان في السابق.

ويرى العلماء أن حجم المخ البشري “ظل على مدار 150 ألف عام بحجمه نفسه الذي يصل في المتوسط إلى نحو 1450 سنتيمتراً مكعباً، بينما تقلص هذا الحجم على مدار آلاف السنوات الماضية بنحو 10 بالمئة، أي حوالي 150 سنتيمتراً مكعباً”.

من جانبهم، لا يعتقد بعض العلماء أن حجم المخ البشري تقلص، فبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة نيفادا، بريان فيلموار، يرى أن “حسابات دي سيلفا وزملائه ربما غير دقيقة، لأنهم يتعاملون مع أحفورة ويعتبرون أنها تمثل نحو 10 آلاف عام، ولجميع البشر حول العالم”.