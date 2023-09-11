بيربوك في كييف.. و«ناتو» يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

تشرين – وكالات:

في زيارة هي الرابعة لها خلال العام ونصف العام الماضيين، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة، حسب وكالة « DPA».

و كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.

وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى كييف عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا «اقتصادياً وإنسانياً وعسكرياً»، كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.

بالتزامن، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم «المدافع الصلب».

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات «المدافع الصلب» وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام «بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات».

ووفقا للصحيفة البريطانية، يتلخص هدف هذه المناورات، في «العمل على محاولة صد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف». ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها «جزء أساسي من إظهار لروسيا استعداد الحلف للحرب».

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في شهري شباط وآذار المقبلين.

وإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك في المناورات، السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.