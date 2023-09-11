«دجوكوفيتش» يهزم «ميدفيدف» ويتوج ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

تشرين- حاتم شحادة:

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة الولايات المتحدة الأميركية للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد أن هزم الروسي دانييل ميدفيدف في النهائي.

وفاز نوفاك بالمجموعة الأولى بواقع 6-3، لكنه عانى كثيراً قبل أن يحسم الثانية 7-6، وفي المجموعة الثالثة عاد الصربي للفوز بنفس نتيجة الأولى 6-3 في مباراة استمرت 3 ساعات و17 دقيقة.

وهذا اللقب رقم 24 في بطولات الغراند سلام بالنسبة لدجوكوفيتش ليعادل الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت منذ 1973.

سيعود النجم الصربي الإثنين إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للأسبوع الـ390 في مسيرته الزاخرة.

ورفع نوفاك عدد ألقابه في نيويورك إلى أربعة بعد 2011، 2015 و2018، بعدما خاض النهائي الأميركي العاشر في مسيرته معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم بيل تيلدن، والنهائي السادس والثلاثين في إحدى بطولات غراند سلام، وهو رقم قياسي جديد متقدماً بفارق 5 مباريات نهائية على الأسطورة روجيه فيدرر.

وثأر دجوكوفيتش من مدفيديف (27 عاماً) الذي وقف عائقاً في طريقه قبل سنتين بعدما حرمه حينها من إنجاز الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الصفراء منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

دجوكوفيتش الذي نجح أيضاً في التأهل إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2021، حقق فوزه العاشر على مدفيديف في 15 مباراة.

في المقابل، فإن مدفيديف الذي جرّد الإسباني كارلوس ألكاراز من لقبه في نصف النهائي، خاض النهائي وفي جعبته أفضل سجل على هذه الملاعب هذا العام وحتى في السنوات الخمس الماضية. حقق 38 انتصاراً في 2023 (4 ألقاب في روتردام والدوحة ودبي وميامي)، ومنذ عام 2018 هو اللاعب الأكثر فوزاً مع 18 لقباً من بينها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021، في حين بلغ 28 مباراة نهائية منها فلاشينغ ميدوز 2021 و2023، إضافة إلى بطولة أستراليا المفتوحة 2021 و2022، وفاز في 234 مباراة.

وخسر الروسي حتى الآن أربع مباريات نهائية كبرى: مرتين في أستراليا أمام دجوكوفيتش في 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022، ومرتين في فلاشينغ ميدوز أمام نادال في 2019 ودجوكوفيتش هذه السنة.