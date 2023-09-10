سورية والعراق تعلنان الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

تشرين::

بدأت في وزارة النقل اجتماعات الفرق الفنية السورية العراقية للنقل البحري، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها على التلغرام أنه تم خلال الاجتماعات بحث تسهيل نقل البضائع بين البلدين، وإمكانية تبادل تدريب وتأهيل الكوادر البحرية، والاستفادة من وجود الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، وإمكانية استقطاب الطلبة للدراسة فيها، حيث تتم معاملتهم كمعاملة الطلاب السوريين.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تمت أيضاً مناقشة دراسة إحداث فرع للأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في العراق، والاطلاع على مختلف المواضيع التي تعزز أواصر علاقات التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الشقيقين.