بمشاركة ٨٥ شركة صناعية وتجارية.. افتتاح مهرجان «صنع في سورية» بمدينتي اللاذقية وجبلة

تشرين – لوريس عمران:

بمشاركة ٨٥ شركة صناعية وتجارية، افتتح مهرجان صنع في سورية في مدينتي اللاذقية وجبلة، الذي يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والقرطاسية حيث تمتاز بنوعيتها وجودتها وبأسعار مخفضة لجميع السلع.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي في تصريح للصحفيين نقلته (تشرين) أن هذا المهرجان يعد استكمالاً لجميع المهرجانات المقامة بالمحافظات السورية الأخرى، مضيفاً: نحن نحاول أن نكون متعاونين ومشاركين مع كل الفعاليات الاقتصادية والأهلية حتى نؤدي دورنا وهو إيصال السلعة إلى المواطن بسعر التكلفة.

وأشار إلى التنافس بين الشركات بتقديم جميع انواع السلع وبأسعار مخفضة تصل الى ٤٠% أيضاً هذه الفعاليات تؤدي دوراً جيداً وتقدم سلعاً جيدة بأقل من أسعار السوق، وتابع: نعمل لتحقيق جزء من الطموح فالوصول الى كامل طموحنا أمراً ليس سهلاُ ولكننا نسعى للوصول اليه أيضا سيتم تقديم بعض البطاقات المجانية لأسر الشهداء والجرحى وتقديم المعونات الممكنة لهم، لافتاً إلى تقديم جميع التسهيلات للفعاليات التجارية والصناعية لتقديم السلعة الى المواطن بالحد الممكن.

بدوره، أكد زياد هزاع مدير عام السورية للتجارة لـ(تشرين) أن جميع المهرجانات تقام بالتعاون مع غرف صناعة دمشق وريفها وغرف تجارة وصناعة اللاذقية وطرطوس ومحافظة اللاذقية مشيراً الى الانخفاض الكبير في جميع انواع السلع لاسيما القرطاسية حيث تصل النسبة الى ٤٠% إضافة إلى العروض والحسومات التي ستقام ضمن المهرجان وهناك إيصالات مجانية لأسر الشهداء بالاضافة الى السلع الكبيرة التي تقدمها السورية للتجارة ضمن المهرجان وبأسعار منافسة وكبيرة بما ينعكس إيجاباً على المواطن.

وأشار طلال قلعه جي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن معظم المنتجات تطرح بسعر التكلفة لافتا الى أهمية التعاون والتشارك بين الفعاليات الاقتصادية والاهلية لكسر أسعار السوق المحلية.

وبين أن جميع الشركات ستكون مع المواطنين وسيكونون اليد المساعدة للطالب من خلال الأسعار الزهيدة للقرطاسية الموجودة بالمهرجان.

وقد لاقت أسعار المواد استحسان زوار المهرجان حيث أشار بعض المواطنين لـ(تشرين) إلى أن هناك فارقاً كبيراً وواضحاً في أسعار المنتجات المطروحة في المهرجان، لافتين إلى أن التشكيلة الموجودة واسعة ومتنوعة للبضائع أيضا نوعيتها جيدة واسعارها تنافسية .

يستمر المهرجان الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية وطرطوس وبالتعاون مع وزارة التجارة للداخلية وحماية المستهلك حتى يوم ١٦/ ٩/ ٢٠٢٣.