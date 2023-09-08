حي بلا مياه وصرف صحي والجهات المعنية تتقاذف المواطنين

تشرين- مايا حرفوش:

تقدم عدد من أهالي حي مقابل مساكن نجها العسكرية بشكوى إلى صحيفة تشرين لعدم توفر خدمات أساسية من صرف صحي ومياه، مبينين أنهم حصلوا على موافقة من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في دمشق وريفها في العام الماضي، لتزويد الحي بالمياه وتم تحويل الأهالي إلى وحدة مياه السيدة زينب التي بينت أن هذا الأمر يتطلب أن يكون الحي المذكور مخدماً بالصرف الصحي.

وبعدها أجرى الأهالي بعملية مسح طبوغرافي على حسابهم الخاص، وأرسلوه إلى المكتب الفني في بلدية البويضة كون موضوع الصرف الصحي اختصاص بلدية البويضة، التي قامت بدورها بدراسة فنية وقدرت التكلفة بمبلغ ٢٥ مليون ليرة في العام الماضي أيضاً، وهذا يتطلب موافقة محافظة ريف دمشق .

وبعدها تقدم الأهالي بطلب إلى محافظة ريف دمشق وحصلوا على الموافقة المطلوبة، وتم إحالتها إلى بلدية البويضة، لتنام بعدها في الأدراج.

وبين الأهالي أن تأخر تنفيذ المشروع يرتب عليهم أعباءً مادية كبيرة إذ يكلف خزان المياه سعة خمسة براميل ١٨ ألف ليرة، هذا إضافة إلى تكاليف “شفط” المياه من الجور الفنية بين فترة وأخرى.

مشيرين إلى معاناتهم من عدم تعبيد الطريق لكن موضوع المياه والصرف الصحي يشكل أولوية بالنسبة لهم لما يتكبدوه من تكاليف كبيرة في هذا المجال..

وختم الأهالي أن يأسهم من تحرك الجهات المعنية دفعهم للتواصل مع “تشرين” لأنهم لم يعودوا يعرفون إلى من يتوجهون بعد كل هذه الإجراءات..