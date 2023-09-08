افتتاح ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع سياحية في طرطوس

افتتح وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني اليوم شاطئ نادي المهندسين ومطعم ألبيسترو، ووضع حجر الأساس لمشروع شاليهات ومخيّم عمريت السياحي ومشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي، وذلك تأكيداً على دور القطاع السياحي الحكومي والمشترك الفعال بالتنمية الاقتصادية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط السياحة الشعبية والداخلية بمحافظة طرطوس.

وأشار الوزير مرتيني في تصريح للصحفيين بعد جولة على تلك المواقع إلى أن الحكومة تولي اهتماماً للسياحة الداخلية وبالتحديد السياحة الشعبية، والذي يعتبر مشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي واحداً من أهمها تنفذه الشركة السورية للنقل والسياحة بتمويل حكومي كامل، ويعتمد على الطاقة المتجددة وبأسعار مخفضة ومحددة بسقف سعري للمنشآت ذات المنتجات السياحية الشعبية وفق أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمثال للدعم الحكومي لقطاع السياحة الشعبية.

وأكد الوزير مرتيني أن الاستثمار في القطاع السياحي كقطاع تنموي يوفر فرص عمل في مجال إشادة المشاريع السياحية الاستثمارية، منها القطاع الهندسي والمقاولات والتجهيزات والمفروشات، إضافة إلى تأمين فرص عمل وتوظيف لخريجي قطاع التعليم السياحي في مرحلة التشغيل والاستثمار بوجود خارطة متكاملة للتعليم السياحي على امتداد سورية.

بدوره بين محافظ طرطوس فراس الحامد أن غالبية هذه المشاريع هي مشاريع مشتركة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس، وتعتبر منشآت دعم للبنى التحتية لقطاع السياحة بالمحافظة، لافتاً إلى أن عائدات تلك المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على المشاريع السياحية في المستقبل، وعلى تحسين الواقع الخدمي لعمل مجلس مدينة طرطوس.

من جهته أوضح مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أن وضع حجر الأساس لمشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي الذي سيضم 75 شاليهاً هو استكمال لمشروع شاطىء الكرنك الغربي، الذي انطلق العام الماضي ويمثل المرحلة الثالثة من مشروع الكرنك، الذي تنفذه وتديره الشركة السورية للنقل والسياحة.

وقال منصور: كخطوة أولى سيتم إنشاء 26 شاليهاً، وستتبعها المرحلة الرابعة وهي إقامة فندق يحوي نحو 150غرفة، ليكوّن سياحة داعمة ومتاحة لموظفي القطاع العام والنقابات المهنية والشعبية ومرتاديه من كل شرائح العائلات السورية.

في حين أشار نقيب المهندسين في طرطوس المهندس حكمت إسماعيل إلى أن مشروع شاطئ نادي المهندسين ينفذ بالتشاركية بين مجلس مدينة طرطوس ونقابة المهندسين بمساحة 3600 متر مربع، تقدم فيه خدمات شاطئية متكاملة بحسومات 15 بالمئة للمهندسين والعاملين بمجلس مدينة طرطوس و10 بالمئة لباقي النقابات ويضم صالة شتوية وتراساً صيفياً.

مستثمر مشروع شاليهات ومخيّم عمريت السياحي علي جديد بين أن المشروع سيشاد على مساحة 60 دونماً بطول شاطئي 300 متر، ويتألف من فندق يحوي 76 غرفة ومطعماً، طاقته الاستيعابية 500 شخص و 80 شاليهاً، إضافة إلى سوق تجاري بمساحة 400 متر مربع على طابقين مع صالة أفراح وثلاثة مسابح ومرافق شاطئية أخرى.