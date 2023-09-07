سفارة كوريا الديمقراطية في دمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

تشرين

أقامت سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق اليوم، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ورحب القائم بأعمال السفارة بدمشق كيم هي يونغ بالحضور بكلمات تعكس دفء العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين الصديقين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية.

لافتاً في كلمة له استهل بها حفل الاستقبال، إلى أن العلاقات بين سورية وكوريا متينة ومبنية على مبادئ راسخة، وأن حكومة بيونغ يانغ تدعم بثبات نضال سورية من أجل سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال ديونغ: نقف بثبات إلى جانب سورية حكومة وجيشاً وشعباً في نضالها العادل الرامي إلى حماية سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها.

وأشار إلى الرغبة القوية لدى القيادة الكورية بالمضي في تعزيز أفضل العلاقات مع سورية على كل الصعد و المجالات.

من جهته أعرب السفير محمد الحج إبراهيم مدير إدارة الأسيوإفريقية في وزارة الخارجية والمغتربين في كلمة له خلال حفل الاستقبال عن أحر التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، مشيداً بالروابط المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز مسارات التعاون والصداقة وتوطيدها، والمضي بها قدماً نحو آفاق أشمل تحقيقاً لأهداف وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الحج إبراهيم أن علاقات الصداقة السورية – الكورية باتت أنموذجاً مشرفاً للعلاقات المتنامية بين الأصدقاء.

و ثمن السفير الحج إبراهيم مواقف كوريا الصديقة إلى جانب سورية مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين والحكومتين في كلا البلدين التي أرسى قواعدها القائدان حافظ الأسد وكيم ايل سونغ، وجرى البناء عليها وتطويرها في عهد القائدين السيد الرئيس بشار الأسد والقائد كيم جونغ وون.

حضر حفل الاستقبال عدد من الرفاق أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من السادة الوزراء ومعاونيهم وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من السفراء المعتمدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في دمشق.