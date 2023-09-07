برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وناب عن السيد الرئيس في رعاية هذا الاحتفال اللواء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء المهام الوطنية التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم المقاتلين.

وأكد ممثل راعي الاحتفال أن سورية ستبقى القلعة الصامدة التي تتحطم على أسوارها أحلام المعتدين ومشاريعهم التآمرية التي ستسقط لا محالة أمام صمود شعب لا يعرف المستحيل، وجيش يجترح المعجزات ويقدم التضحيات ويسطر البطولات، وها هو اليوم يحقق النصر مع شعبه بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

كما ألقى مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية كلمة أكد فيها أن الأكاديمية تمضي قدماً في مسيرتها العلمية لتبقى منشأة رائدة ترفد قواتنا المسلحة كل عام بضباط مهندسين مؤهلين لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم إلى جانب رفاقهم في السلاح، ما يجعل الوطن أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأخطار والتحديات.