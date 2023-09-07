ميليشيا (قسد) الانفصالية تستولي على معهد الثقافة الشعبية في القامشلي

استولت ميليشيا “قسد” الانفصالية والمرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مبنى معهد الثقافة الشعبية بالقامشلي، وذلك بعد أيام من استيلائها على المركز الثقافي العربي بالقامشلي.

وبين مدير معهد الثقافة الشعبية بالقامشلي فهد القاطع في تصريح لمراسلة وكالة سانا أن مسلحين تابعين لميليشيا قسد الانفصالية اقتحموا المعهد واستولوا على غرفة من المبنى في الطابق الثالث.

وكانت الميليشيا الانفصالية استولت منذ أيام على مبنى المركز الثقافي العربي بالقامشلي، حيث أقدم مسلحون تابعون لها على تحطيم الباب الرئيسي للمبنى ومنعوا العاملين والمرتادين من الدخول إليه.