سورية تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة البرازيل جراء إعصار ضرب جنوب البلاد

أعربت سورية عن تضامنها مع حكومة وشعب البرازيل، وخالص تعاطفها مع عائلات وضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب البلاد، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن عميق تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية إثر الإعصار الذي ضرب ولاية ريوغراندي دو سول في جنوب البلاد والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية”.

وأضاف البيان: إن الحكومة السورية تعرب أيضاً عن خالص تعاطفها مع عائلات ضحايا الإعصار وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل ارتفعت إلى 36 شخصاً على الأقل.