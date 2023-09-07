المقداد: نقدر عالياً وقوف جنوب إفريقيا إلى جانب الشعب السوري

التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم وفد جنوب إفريقيا الذي يزور سورية بهدف مناقشة المساعدات الإنسانية التي ستقدمها جنوب إفريقيا لسورية، وذلك بحضور باري فيليب غيلدر، سفير جنوب إفريقيا في دمشق.

وعبّر الوزير المقداد خلال اللقاء عن تقدير سورية العالي لوقوف جنوب إفريقيا إلى جانب الشعب السوري خلال سنوات الأزمة وتقديمها المساعدات الإنسانية لتجاوز تحديات الزلزال وآثاره المدمرة.

كما أشار إلى اعتزاز السوريين بعلاقاتهم التاريخية مع جنوب إفريقيا وبالتعاون القائم بين البلدين في مختلف المراحل وعلى عدة مستويات.

وعرض المقداد تأثير الحرب الإرهابية التي واجهتها سورية بمختلف أشكالها والدمار الذي سببته المجموعات الإرهابية في إضعاف الإمكانيات الوطنية.

وشدد الوزير المقداد كذلك على الأثر اللاإنساني واللاأخلاقي للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إليها وفي منعها من ترميم مقدّراتها وتأمين مستلزمات تخفيف معاناة شعبها في مواجهة نتائج الحصار الغربي على سورية وآثار الزلزال الكارثية.

بدوره أشار السفير غيلدر إلى أن بلاده لا تؤمن بالعقوبات المفروضة على سورية، مجدداً موقف جنوب إفريقيا الثابت في دعم سورية في مواجهة الإرهاب، وفي التنسيق مع الجهات السورية المعنية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة والتي يحتاجها الشعب السوري بأسرع وقت ممكن وخاصةً بعد كارثة الزلزال.

حضر اللقاء قصي الضحاك مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، ومحمدية النعسان من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، وعلياء محفوظ علي من مكتب الوزير.

كما حضر اللقاء مسؤول قسم التمويل والنهضة الإفريقية ومسؤول ملف سورية والشرق الأوسط في وزارة العلاقات الخارجية جنوب الإفريقية.