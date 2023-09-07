افتتاح مخبر علمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد لدراسة آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة…

تشرين

افتتح في مقر الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في ريف دمشق اليوم، المخبر العلمي الذي نفذته وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وخلال افتتاح المخبر أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في تصريح للإعلاميين، أن الغاية من المخبر إجراء دورات تخصصية للعاملين في وزارات “الزراعة والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة ووزارات الدولة الأخرى”، لتعزيز الأمن الغذائي ودراسة آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة وتقدير الأضرار الناتجة عن هذه التغيرات.

وأضاف الوزير الخطيب: إن المخبر يهدف أيضاً إلى تنمية القدرات للعاملين في الدولة وطلاب الجامعات، عبر إقامة دورات في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من أنظمة الدعم، وإقامة دورات على المستوى الإقليمي في المجالات الزراعية والبيئية والجيولوجية المرتبطة بالاستشعار عن بعد، وتحديث بنية الهيئة التحتية من برمجيات ومعدات.

من جانبه لفت الممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي كينيث كروسللي إلى أهمية المخبر في الأنشطة التدريبية المتعلقة بتحديات المناخ، وتنمية القدرات البشرية من خلال الدورات التدريبية بمجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية سبل العيش والحد من تأثيرات التغير المناخي على البيئة، وتقدير الأضرار في المناطق الحضرية.

بدوره بين مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور عبد المجيد الكفري أن المخبر خطوة أولى ضمن إطار اتفاقية التعاون بين الهيئة وبرنامج الاغذية العالمي، حيث تم تجهيز المخبر بـ 21 حاسباً متطوراً وتزويده بالتجهيزات الحديثة والتقنيات اللازمة لتدريب موظفي مؤسسات ووزارات الدولة على نظام البرنامج المعلوماتي الجغرافي “جي اي اس”، وغيرها من البرمجيات المختصة بتفسير الصور الفضائية والاستفادة من هذه البرامج في تحليل الصور.

ونوه الكفري بدور برنامج الأغذية العالمي في دعم البنية التحتية للهيئة ودعم القدرات الفكرية وتعزيز التشاركية بين المنظمة وكافة مؤسسات ووزارات الدولة.