المجلس الأعلى للاستثمار يؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع

تشرين

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والتي بلغت حتى الآن 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 2.2 تريليون ليرة سورية، تؤمن 5149 فرصة عمل، حيث بدأ 16 مشروعاً الإنتاج الفعلي، في حين بدأت 9 مشاريع تركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي، وحصل 21 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية دراسة تقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الكبيرة التي يتم تشميلها بقانون الاستثمار.

ووافق المجلس على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 ومشروع النظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، حيث أكد المجلس ضرورة أن تشمل التعليمات عدم السماح لأي مطور عقاري البيع على المخططات إلا بعد إنجاز البنية التحتية للمقسم و10 بالمئة من الهيكل، في حال كان مالكاً للعقار وإنجاز البنية التحتية و20 بالمئة من الهيكل في حال كان العقار من أملاك الدولة بهدف الحفاظ على حقوق المكتتبين وضمان الجدية بالتنفيذ.

كما وافق المجلس على مقترحات وزارة الصحة لتحديد النشاطات التي يمكن تشميلها بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ،والتي تتضمن إنشاء مشفى خاص بـ 50 سريراً داخل مراكز المدن ومشفى خاص بـ 30 سريراً خارج مراكز المدن، دون تحديد عدد الاختصاصات وذلك لتشجيع المستثمرين على إقامة منشآت طبية تخصصية نوعية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.

ووجه المجلس بتأمين منظومة إسعاف وإطفاء متكاملة في كل مدينة ومنطقة صناعية، بما يتماشى مع إجراءات الأمن الصناعي والسرعة بالتعاطي مع أي حرائق أو حالات إسعافية.

وناقش المجلس الآليات والمعايير المناسبة والوثائق اللازمة لتسوية أوضاع مركبات مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري بلغ 12 مشروعاً تؤمن 837 فرصة عمل، بينما دخل مشروعان خلال عام 2023 التشغيل التجريبي، الأول مشروع صناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والخضراوات وتعبئتها، ويوفر 60 فرصة عمل، والثاني إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم ويوفر 17 فرصة عمل.