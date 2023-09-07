«الشعلة» يستعدّ في العاصمة ويلتقي «الوحدة» ودياًّ اليوم

تشرين- هيثم العلي:

يخوض فريق الشعلة بقيادة المدرب أنور عبد القادر مباراة ودية اليوم الخميس، مع فريق رجال نادي الوحدة في العاصمة دمشق خلال معسكر النادي الذي سيقام ابتداء من اليوم فى العاصمة، وذلك استعداداً للموسم الجديد على أرض ملعب مدينة الفيحاء الرئيس الساعة الرابعة عصراً .

وتعد هذه المباراة هي الودية الثالثة التي يخوضها النادي خلال فترة التحضير التي بدأها النادي، على أن يخوض مباريات ودية مع أندية من الدرجة الممتازة خلال فترة التحضير القادمة.

ويتطلع الجهاز الفني للنادي بقيادة الكابتن أنورعبد القادر ومشرف اللعبة الكابتن وليد أبو السل لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر من أجل تجهيز لاعبيه في الموسم الجديد .

وينتظر عشاق الكرة وجمهورها في النادي من لاعبينا العمل من بداية المباراة، على تنفيذ الخطط المصممة على الفوز، وتأدية مباراة طيبة، وذلك حتى يطمئن جمهورنا على فريقه في مباريات الدوري.

يلعب الفريقان بطريقتين تختلف كل منهما عن الأخرى، فالشعلة يطبق الطريقة الحديثة 2.4.4 ويجيد تنفيذها لارتفاع مهارة لاعبيه البدنية والفنية، وهي المقياس لتنفيذ طرق اللعب، ويلعب نادي الوحدة بطريقة 3.3.4 ويتوقف مدى إمكان تنفيذها على انسجام الخطوط وحسن الانتشار وتنفيذ كل لاعب لمتطلبات واجبه، وخاصة أن فريقنا يعد في هذه الفترة أفضل من أي فترة أخرى نظراً لفترة التحضير الجيدة لهذا الوقت.

واليوم يدخل الشعلة تجربة جديدة نحو تشكيل أفضل اللاعبين انسجاماً للخوض في مباريات الدوري الذي سينطلق الشهر القادم.

المعسكر التدريبي والمباريات الودية للنادي جاءت نتيجة متابعة ودعم من الدكتور مازن حميدي رئيس نادي الشعلة الفخري وإدارة النادي.

الكابتن وليد أبو السل أكد لـ«تشرين» أن معسكر العاصمة مهم جداً للفريق في هذه الفترة نظراً لوجود عدد من الأندية في الدرجتين الممتازة والأولى، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على تطور أداء ومستوى اللاعبين ككل، لذلك، أتمنى أن يستفيد اللاعبون من هذه الفرصة، ويكونوا جاهزين قبيل انطلاق الدوري في الشهر القادم.