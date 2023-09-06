«التعليم العالي» تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 225 لعام 2023

تشرين:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 225 لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، ويمنح الطلاب الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.

ووفق التعليمات، يستفيد الطالب المستنفد في مرحلة الإجازة الجامعية بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ 28-5-2020، على أن يسجل خلال موعد أقصاه 15-9-2024.

وحسب التعليمات يسدد الطالب المشمول بأحكام المرسوم الرسوم الجامعية مثلي رسوم التعليم الموازي، ومثلي رسوم الطلاب العرب والأجانب حسب قبوله الجامعي وفق الآتي..

على أساس الرسوم الجامعية المحددة للطلاب المستجدين في العام الدراسي 2023-2024 إذا سجل في العام الدراسي 2023 -2024، وعلى أساس الرسوم الجامعية المحددة للطلاب المستجدين في العام الدراسي 2024-2025 إذا سجل في العام الدراسي 2024-2025.

ووفق التعليمات يسجل الطالب المستفيد من أحكام المرسوم بقرار من مجلس الكلية، ولا يجوز له تغيير قيده، كما يحتفظ الطالب المشمول بأحكام المرسوم بعلاماته في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها، ويمكن للطالب الذي يرغب في أن يعيدها من جديد أن يبدي رغبته في ذلك خطياً إلى كليته خلال المواعيد المحددة للطلاب في الكلية.

كما نصت التعليمات أن الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم له الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية، أو أن يتقدم إلى الامتحان التكميلي، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتعليمات التنفيذية كاملة من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.