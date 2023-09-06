تشرين – خليل اقطيني:

اندلع اليوم حريق في مخبز الحسكة الأول الآلي الواقع في حي المطار غرب مدينة الحسكة.

وذكر مدير فرع الشركة السورية للمخابز يوسف الحمد أن الحريق اندلع في الأكبال الكهربائية الممتدة على سطح المخبز، وذلك نتيجة لماس كهربائي.

مبيناً في تصريح لـ”تشرين” أن عناصر الدفاع المدني والكادر الفني الموجود في المخبز سارعوا الى إخماد الحريق. حيث انحصرت الأضرار بالكابلات الكهربائية فقط ولم تؤثر على عمل المخبز.

وأوضح الحمد أن الورشات الفنية وكوادر الصيانة في المخبز تقوم حالياً بإصلاح الأضرار الناتجة عن الحريق.

لافتاً إلى أن مخبز الحسكة الأول الآلي يعد من أقدم المخابز الآلية في محافظة الحسكة، ويتكون من ثلاثة خطوط، تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 25 طناً من الخبز العربي المرقد يومياً، ويقوم المخبز بتأمين حاجة سكان مدينة الحسكة وأحيائها وعمال المؤسسات الحكومية في المدينة.

يشار إلى أن حرائق كانت قد اندلعت في عدة مخابز آلية في محافظة الحسكة، منها مخبز عامودا الآلي وتمت السيطرة عليها وإعادة المخبز إلى العمل والإنتاج.

كما أتى حريق على المخبز المتنقل في حي الميريديان مدينة الحسكة وأخرجه عن العمل والإنتاج نهائياً.