إعلان قائمة المرشّحين للكرة الذهبيّة.. و«ميسي» في الواجهة مع «هالاند»

تشرين- إبراهيم النمر:

تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة للكشف اليوم الأربعاء عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

ومع إسدال الستار على منافسات موسم 2022-2023، انتهى السباق بين اللاعبين على الفوز بالجائزة المرموقة التي تشمل في هذه النسخة حدثاً فريداً قد يلعب دوراً بارزاً في تحديد هوية اللاعب الذي سيخلف الفرنسي كريم بنزيمة الذي نالها العام الماضي، وهو مونديال قطر.

وتصب الترشيحات في مصلحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8، بفضل قيادته منتخب «التانغو» للفوز بكأس العالم، لكنه أيضاً يشهد منافسة شرسة من النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي الذي تألق بشدة مع فريقه الحالي فردياً وجماعياً.

وسيعلن عن صاحب الجائزة في الحفل الذي سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس في 30 تشرين الأول 2023.

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

سجل 42 هدفاً وأهدى زملاءه 26 تمريرة حاسمة، وفاز بالسوبر الفرنسي والدوري الفرنسي، ومؤخراً بكأس الدوريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، والأهم من هذا كله نيله كأس العالم 2022 في قطر مع الأرجنتين. وسجل ميسي في المونديال 7 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ثم أصبح اللاعب الأكثر فوزاً بجائزة رجل المباراة وخوض المباريات في تاريخ كأس العالم، وهي أمور ترجّح كفة «البرغوث» لنيل الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه.

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

عبث هالاند بشباك المنافسين 56 مرة إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وهو صاحب الفضل الأول في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية، وحطّم المهاجم النرويجي عدداً كبيراً من الأرقام القياسية؛ أهمها أهدافه الـ36 في «البريميرليغ» التي نصبته هدافاً تاريخياً للمسابقة في موسم واحد، لكن من سوء حظه أن كل ما فعله جاء في موسم أقيمت في منتصفه بطولة كأس العالم التي لم يتأهل لها منتخب بلاده.