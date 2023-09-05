مذكرتا تفاهم بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم و«السورية للبريد» وبنك الشام لدعم الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات الضريبية

تشرين – مايا حرفوش:

كشف مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أنه وضمن خطة عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ولتبسيط الإجراءات والتوجه نحو الدفع الإلكتروني وأتمتة أعمال الإدارة الضريبية، وقعت الإدارة الضريبية مذكرتي تفاهم مع كل من المؤسسة السورية للبريد و بنك الشام لتقديم أفضل الخدمات للمكلفين بأسهل طريقة ممكنة.

وبين ونوس في تصريح لـ”تشرين” أن الاتفاقية مع المؤسسة السورية للبريد تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإداريةوالقانونية للمكلّفين ضريبياً عن طريق المراكز البريدية كتسديد الضرائب والرسوم وتقديم البيانات الضريبية وتقديم الاعتراضات والحصول على الرقم الضريبي.

أما بالنسبة للاتفاقية مع بنك الشام فقد تضمنت تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمكلّفين ضريبياً من حملة بطاقة السحب الآلي (ATM) وبطاقة الائتمان (Trust Card) الصادرتين عن بنك الشام أو البطاقات الصادرة عن البنوك المرتبطة بشبكة فاتورة للدفع الإلكتروني والراغبين بتسديد الضرائب والرسوم والذمم المالية المترتبة عليهم سواءً من خلال أجهزة نقاط البيع POS التي ستوزع في فروع الهيئة لتمكن المكلف من التسديد عبر البطاقة المصرفية بدلاً من النقد أو من خلال بوابة الدفع الإلكتروني “شام بي” Cham pay والتي ستفعل قريباً وذلك بعد استكمال الاختبارات التقنية بين الطرفين بحيث يمكن للمكلفين ودون الحاجة لزيارة الهيئة من معرفة المبلغ المستحق عليهم والسداد بكل يسر وسهولة.

وذكر ونوس المكلفين بإمكانية تسديد التزاماتهم الضريبية في جميع المصارف العاملة من خلال حسابات المالية فيها وللاطلاع على حسابات الماليات في المحافظات لدى المصارف من خلال زيارة زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

www.syriantax.gov.sy