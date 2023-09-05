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التربية تؤكد على تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام في المؤسسات التعليمية الخاصة بنسبة 5%

تشرين:
أكدت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات التقيد بالتعليمات المتعلقة بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعمل على تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام.
وحددت الوزارة في بيان لها اليوم نسبة تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام بـ 5 بالمئة من مجموع الطلاب في كل مرحلة وحتى نهاية كل مرحلة على حدة (روضة، تعليم أساسي “حلقة أولى + حلقة ثانية”، ثانوي)، بموجب وثيقة استشهاد رسمية أو وثيقة عجز تام صادرة عن وزارة الدفاع -مديرية شؤون الشهداء، أو أحد فروعها في المحافظات، مشددةً على إعفائهم من كامل القسط والرسوم المتضمنة (كل الخدمات والميزات الإضافية والكتب وأجور النقل واللباس المدرسي والمراجع الإثرائية).
وأشارت الوزارة إلى ضرورة متابعتهم تعليمياً وتربوياً وتقديم الدعم النفسي لهم ومعالجة أمورهم ومشاكلهم، مبينةً أنه في حال عدم التقيد توضع المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة تحت الإشراف المؤقت.

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