قلة الكوادر والآليات وطبيعة العمل تأخذ الحيّز الأكبر من طروحات مجلس شركة كهرباء درعا الإنتاجي

تشرين – وليد الزعبي

تطرق المجلس الإنتاجي لشركة كهرباء درعا الذي انعقد في مقرّ اتحاد عمال المحافظة اليوم، إلى جملة من القضايا التي تهم واقع العمل والعمال، حيث تضمنت ورقة العمل المقدمة من نقابة عمال الكهرباء والاتصالات التأكيد على أهمية رفع قيمة الإحالات السنية وتأمين دراجات نارية لعمال التشغيل، وضرورة تأمين مقرّ جديد للشركة لكون المقرّ الحالي المستأجر ضيقاً ولا يلبي حاجة العمل، مع أهمية النظر بصرف بدل أجور انتقال لمناوبي المحطات، والعمل على تأمين وسائل الأمن الصناعي ومتابعة موضوع السلامة المهنية والمبيت للعمال في كل الأقسام وخاصة قسم الصنمين.



كما تناول المجلس الصعوبات التي تعاني منها شركة كهرباء درعا وأبرزها نقص الكوادر الفنية المتخصصة وقلة الآليات الفنية اللازمة لعمل ورشات الطوارئ والصيانة وخاصة السلات والروافع، فيما تمت المطالبة بزيادة كميات الكهرباء المخصصة للمحافظة لتغطية حاجتها وفق برنامج التقنين المعتمد.

وأثنى كل من رئيس مكتبي العمال والاقتصادي الفرعي صالح دمارة ورئيس اتحاد عمال المحافظة غالب الجوابرة وعضو المكتب التنفيذي بالمحافظة سامر مهنا، على الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء في سبيل تحسين واقع الخدمة الكهربائية والتدخل في إصلاح الأعطال المتكررة وتنفيذ أعمال الاستبدال والتجديد، فيما أشار رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات زياد عرار إلى استمرار التواصل مع العمال في مواقع العمل والسعي وفق الإمكانات المتاحة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض سير الأعمال.

وبدوره أشار المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا إلى أن الضابطة العدلية نظمت ٧٥ ضبطاً بحالات الاستجرار غير المشروع مع التركيز على مراكز التحويل الخاصة، وعرج على مشكلة الديون المتراكمة على جهات القطاع العام والبالغة نحو ٥٩ مليار ليرة، وكذلك القطاع الخاص والبالغة ١٤ مليار ليرة، حيث تواجه الشركة صعوبات في تحصيل الديون والجباية، وطالب بضرورة زيادة الكوادر العاملة وتأمين آليات هندسية لتغطية حجم العمل الكبير.