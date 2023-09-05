خلال اجتماعه مع عناصر حماية المستهلك بدمشق.. وزير «التجارة الداخلية»: لا ترحموا خطأً واضحاً ولا تتجبروا على العفوي البسيط

تشرين:

أهاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، بعناصر حماية المستهلك في دمشق للارتقاء بعملهم والترفع عن حالة المنفعة الشخصية وممارسة دورهم في الأسواق بشكل مهني وأخلاقي، والتعامل مع أصحاب الفعاليات التجارية بشكل حضاري بما لا يرحم خطأ واضحاً ولا يتجبر على خطأ عفوي بسيط، وطلب الوزير علي توخي قدر كبير من التعاطي بنفحة تشاركية مع المواطن، لتحمل الصعاب في هذه المرحلة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد. وشدد الوزير خلال اجتماع عقده اليوم في مبنى الوزارة مع عناصر حماية المستهلك بدمشق بحضور معاون الوزير سامر سوسي وعدد من المديرين المركزيين على استمرار تشديد الرقابة على المخالفات الجسيمة وعدم التهاون فيها والابتعاد عن المحاباة أو الظلم على حد سواء.

واستمع من عناصر حماية المستهلك إلى المشكلات والعقبات التي تعترض عملهم واقتراحاتهم لتطوير آلية العمل الرقابي والارتقاء به ليكون فاعلاً على أرض الواقع.