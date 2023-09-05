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300 مستفيد.. توزيع مساعدات روسيّة للمعلمين في دير الزور

تشرين-عثمان الخلف

مع بدء العام الدراسي ، وزّع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية استهدفت شريحة المعلمين في مديرية التربية بدير الزور.
مدير التربية جاسم الفريح أشار في تصريح لـ” تشرين” إلى أن عمليات التوزيع التي نفذها صباح اليوم المركز في مدرسة ساطع الحصري استفاد منها 300 من الكوادر التربوية من معلمين ومعلمات، مُثمناً دور الأصدقاء الروس في تقديم الدعم الإنساني لمختلف شرائح المجتمع في المحافظة .
وبيّن منسق عمليات التوزيع عبد العزيز ذياب أن المساعدات التي جرى تقديمها شملت موادَّ غذائية من رز وسكر وشاي ، إضافةً للطحين والزيت، لافتاً إلى أنّ الدعم المُقدم يأتي مع بدء العام الدراسي ، وذلك وفق برنامج عمل الدعم الإنساني الذي يُنفذه مركز المصالحة الروسي في كافة مناطق المحافظة .
بدوره أوضح رئيس مركز المصالحة الروسي الجنرال أندريه أن عمليات الدعم الإنساني مستمرة بشكل شهري ، وعلى 3 دفعات ، وهدفنا مساعدة الأهالي في ظل الظروف المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها، وللتخفيف عنهم من وطأة آثار الحصار الأمريكي المفروض على سورية وشعبها.
وأشار أندريه إلى أن الكميات التي جرى توزيعها منذ انطلاقة برنامج المساعدات هذا العام جاوزت 40 ألف/ طن ، وعمليات التوزيع مستمرة في مختلف بلدات وقرى ومدن دير الزور وفق البرنامج الذي وضعه مركز المصالحة الروسي بالتنسيق مع الفعاليات المجتمعية من مخاتير ورؤساء بلدات ومدن للوصول إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .
وكان المركز استهدف مؤخراً مدن البوكمال والميادين وحي الحميدية بدير الزور ، إضافةً لبلدات مظلوم والشميطية ، وحيي حطلة والحسينية ، والبرنامج بخطط الدعم هذه مستمر بعمله منذ سنوات ما بعد تحرير دير الزور من الإرهاب وحتى تاريخه.

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