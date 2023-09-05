تسع إصابات جراء انفجار أسطوانة غاز في المزة بدمشق

تشرين:

انفجرت أسطوانة غاز في أحد محلات تحضير المعجنات في محلة المزة فيلات غربية بمدينة دمشق وعلى الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المزة الغربي وفرع المرور وقسم الأدلة الجنائية وفوج الإطفاء إلى المكان.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تبين إصابة تسعة أشخاص كانوا موجودين بالمكان تم إسعافهم إلى عدة مشاف في مدينة دمشق، كما نتجت عن انفجار الأسطوانة أضرار مادية كبيرة بالمكان والمحلات المجاورة وتضررت اثنتا عشرة مركبة كانت مركونة بالقرب من مكان الحادثة.

والتحقيقات مازالت مستمرة.