برونزيتان والمركزُ الثالث حصيلةُ مشاركة فريق «طرطوس» في بطولة الجمهورية للسباحة

تشرين – أحمد بلال:

حقق فريق طرطوس للسباحة المركز الثالث، وحصل على برونزيتين خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في مسبح الجلاء بدمشق لسباحة المسافات القصيرة لفئة الأشبال والشبلات بمشاركة تسعة فرق (دمشق- حلب- اللاذقية – طرطوس-حمص- القنيطرة – ريف دمشق الحسكة والجيش) والتي انطلقت في الثاني من هذا الشهر، واختتمت يوم أمس الأحد. رئيسة اللجنة الفنية للسباحة في طرطوس زينة الشيباني بينت لـ(تشرين) أن المحافظة شاركت في بطولة الجمهورية بتسعة سباحين، منهم ستة سباحين لفئة الأشبال وثلاث سباحات لفئة الشبلات، وحققت السباحة نورا صقر المركز الثالث 50م سباحة صدراً و100م سباحة صدراً.

وتحدث الكوتش أحمد الشحيمة مدرب الفريق عن الكثير من المعوقات والصعوبات منها عدم وجود مسبح شتوي في المحافظة، إذ اقتصر التدريب على الفترة الصيفية، وعلى الرغم من هذه الصعوبات استطعنا الحصول على مراكز متقدمة مع أملنا بإنجاز المسبح الشتوي في مدينة طرطوس في أقرب وقت ممكن.