ضابط استخبارات أمريكي: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب

تشرين – وكالات:

أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن مقاتلات الـ«ناتو» المنقولة إلى أوكرانيا لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بسبب ضعفها أمام أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة «Dialogue Works» على «يوتيوب»: حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات «إف-16».. من سيقودها؟ لا يمكنهم العثور على طيارين مناسبين بطريقة سحرية. في منطقة العمليات يحتاجون إلى مقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً، سيتم إسقاط المقاتلات ببساطة.

وأوضح جونسون أنه تم تحذير زيلينسكي أيضاً من أنه حتى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية الأكثر تقدماً من طراز «إف 35»، لن تكون قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية.

وتابع جونسون: أنا مقتنع بأن ذلك سيكون درساً قاسياً لدول الناتو.

وختم جونسون: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على كل ما يمتلكه الغرب، وجميع تقنيات التخفي المزعومة لدينا معرضة للخطر.

وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: إن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز «إف – 16» إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

وكان البيت الأبيض أشار أيضاً إلى أن «أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها» وذلك بالتزامن مع تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أكد فيها أن أوكرانيا لا تملك، في هذه المرحلة، البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز«إف – 16».