«الثقافةُ» تحتفي بمبدعيها لعام (2023)

تشرين- ميسون شباني:

تقديراً للدور الذي يقومون به في دفع الحركة الثقافية وإثرائها بأعمالهم المتميزة، وتكريماً لعطائهم الإبداعي والفكري والفني ، منحت وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 لكل من الشاعر بيان الصفدي في مجال الآداب، والفنانة نادين خوري في مجال الفنون والدكتور خلف الجراد في مجال النقد والدراسات والترجمة.

يُشار إلى أن جائزة الدولة التقديرية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012، في مجال الأدب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين، ونالها ثلاثة وثلاثون شخصية فكرية وفنية، وسيتم الاحتفاء بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

الجدير ذكره، أن الشاعر بيان الصفدي من مواليد محافظة السويداء 1956 يحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها، ودبلوم إدارة. أهم أعماله المنشورة: ويطرح النخل دماً شعر صدر له عن اتحاد الكتاب العرب عام 1976، دقات القلب عام 1984و ما لا يعود كتاب شعري صادر عن وزارة الثقافة عام 1998و جنة صغيرة عام 2002مختارات تراثية في الطفل والعلم والتعليم- وزارة الثقافة-عام 2006 شعر الأطفال في الوطن العربي (دراسة تاريخية نقدية) وزارة الثقافة عام 2008.

أما الفنانة نادين خوري فبدأت مسيرتها الفنية عام 1977 من فيلم (الصحفية الحسناء)، وبعدها جاء فيلما (سمك بلا حسك) و(الزواج على الطريقة المحلية) عام 1978، لتنطلق بعدها وتشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات. من أبرز أفلامها (يا حب التوت، قتل عن طريق التسلسل، القلعة الخامسة)، وعلى صعيد الدراما التلفزيونية (نساء صغيرات، البارعون، مرايا، غزلان في غابة الذئاب).

الدكتور خلف الجراد من مواليد محافظة الحسكة عام ، يحمل دكتوراه في الفلسفة عام 1980 من جامعة لينينغراد الحكومية في روسيا، وهو باحث متفرغ في مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق، تسلم مديراً عاماً ورئيساً لتحرير صحيفة «تشرين» منذ عام 2000-2006 ، ورئيساً لمجلس الإدارة ـ والمدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع منذ عام 2006-2008،وهو عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو اتحاد الصحفيين العرب، وعضو الرابطة السورية لخريجي المؤسسات التعليمية السوفييتية والروسية ، وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية.