«هالاند» يدخل المنافسة على تسجيل الأهداف

تشرين- إبراهيم النمر:

سجل 3 لاعبين ثلاثية «هاتريك» في يوم واحد خلال 3 مباريات مختلفة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) للمرة الثانية في تاريخ هذه المسابقة، وذلك خلال منافسات الجولة الرابعة.

وذكرت شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم أن هذه المرة الثانية فقط التي يسجل فيها 3 لاعبين مختلفين ثلاثية بالبريميرليغ بعد 23 أيلول 1995 عندما فعلها روبي فاولر وألان شيرر وتوني يبواه.

وسجل الثلاثيات هداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في شباك فولهام، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير في مرمى بيرنلي، ومهاجم برايتون الشاب الإيرلندي إيفان فيرغسون في شباك نيوكاسل.

ووفق ما ذكرت شبكة «سكواكا» لإحصاءات كرة القدم، فإن هالاند وفي موسمه الثاني فقط سجل هاتريك (5 مرات) في البريميرليغ أكثر من نجوم آخرين لعبوا في الدوري الإنكليزي، من أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واللاعبون السابقون كارلوس تيفيز وفرناندو توريس وجيرمين ديفو.

وأوضحت الشبكة أن هالاند وصل إلى أكثر من 50 مشاركة بالأهداف في الدوري الإنكليزي، في مباريات أقل من أي لاعب آخر بتاريخ المسابقة، إذ شارك في 39 مباراة مسجلاً 42 هدفاً و9 تمريرات حاسمة، متغلباً على الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول بـ 4 مباريات.