التجارة الداخلية تخفض أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما

تشرين:

خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بناء على التكاليف الحالية أصبح سعر ليتر بنزين أوكتان 95 لليتر الواحد 14460 ليرة سورية والمازوت الحر لليتر الواحد 12360 ليرة سورية والفيول 8256600 ليرة سورية للطن الواحد والغاز السائل دوكما 9978600 ليرة سورية للطن الواحد”.

وأشارت الوزارة إلى أن التسعير سيستمر دورياً حسب التكلفة في حينها.