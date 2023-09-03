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وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشدداً على معارضة بلاده إحداث تغييرات جيوسياسية في المنطقة.
وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طهران اليوم على ضرورة احترام سيادة سورية، وعدم المساس بوحدة أراضيها.
وشدد عبد اللهيان على أولوية قضية فلسطين، مؤكداً أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة لم يسفر عن نتيجة سوى الفتنة والانقسام بين دولها وعدم الاستقرار فيها.
وبين وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعارض أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة وتقييدات مسارات الترانزيت التاريخية القائمة فيها.

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