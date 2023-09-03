الجيش يحبط هجوماً للتنظيمات الإرهابية بريف حلب ويسقط مسيرتين للإرهابيين بريف إدلب

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حلب هجوماً للتنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي، وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، فيما أسقطت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طائرتين مسيرتين للإرهابيين المنتشرين في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من القوات المسلحة أحبطت هجوماً للتنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي، وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد، ودمرت عربة مدرعة كان يستخدمها الإرهابيون لإطلاق الصواريخ”.

وعلى اتجاه ريف إدلب ذكرت الوزارة في بيانها أن “وحدات من القوات المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب أسقطت طائرتين مسيرتين حاول من خلالهما الإرهابيون استهداف المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية”.